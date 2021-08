FAKTA: Radikale vil bruge 32 milliarder på skolen

Radikale Venstre mener, at folkeskolereformen fra 2013 har slået fejl, og kommer med et nyt udspil, der ifølge partiet skal sætte folkeskolen fri.

Pengene skal findes ved at øge international arbejdskraft, afskaffe boligjobordningen, afskaffe seniorjobordningen og ved at trække på råderummet.

Nedenfor kan du blive klogere på de fem elementer, som udspillet indeholder: '

* Et frihedsbrev til folkeskolen:

Den enkelte skole skal have lov til at tilrettelægge skoledagen og undervisningen, som de vil med afsæt i, hvad der passer bedst til børnenes behov.

Radikale Venstre siger, at denne del af planen ikke vil koste noget.

* En ny lærergaranti:

Kommunerne skal forpligtes til at sikre en ordentlig bund under ressourcerne i skolen, så der er lærertid og ressourcer til børnene.

Denne del af udspillet vil koste en milliard årligt.

* Børneløft:

Børneløftet er en målrettet social investeringsramme, som skal sætte målrettet ind imod mistrivsel og sociale udfordringer, der bremser børns muligheder. Alle kommuner skal kunne få del i investeringen, hvis de forpligter sig til, at alle der forlader folkeskolen kan læse, regne og skrive, og at kurven for mistrivsel skal være støt nedadgående frem mod 2030.

Denne del af udspillet vil koste en milliard årligt.

* Bedre uddannelse til lærere og pædagoger:

Uddannelserne skal gøres mere attraktive og sørge for, at lærere og pædagoger er mere rustet til arbejdet. Derudover skal det sørge for, at de bedre kan fastholdes i faget.

Denne del af udspillet vil koste 500 millioner årligt.

* Mere kvalitet og leg i børnenes frie tid:

Denne del indeholder et mål om, at 75 procent af personalet i dagtilbud skal være pædagoger. Desuden skal der være store investeringer i fritidspædagogikken, så der er gode tilbud til børn i alle aldre.

Denne del af udspillet vil koste 1,5 milliarder årligt.

Kilder: Radikale Venstre.