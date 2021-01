FAKTA: Råd anbefaler øget konkurrence i advokatbranchen

Konkurrencerådet kommer i en ny analyse af advokatbranchen med 16 anbefalinger til, hvordan konkurrencen i branchen kan styrkes.

Se anbefalingerne her:

* Lempe reglerne for advokatselskabers ejerskab og ledelse.

* Udvide advokatselskabers mulige "formål", herunder tillade multidisciplinære partnerskaber i Danmark.

* Åbne for, at ansatte advokater - under iagttagelse af de advokatetiske regler - må sælge ekstern juridisk rådgivning under brug af advokattitel fra andre virksomheder end advokatfirmaer.

* Nedsætte arbejdsgruppe om optag af andre kandidater end cand.jur. på advokatuddannelsen.

* Lempe regler for interessekonflikt vedrørende identifikation med kollegers interesser, for brug af informeret samtykke samt ved firmaskift og fusioner.

* Afskaf forbud mod såkaldt "klientfiskeri", dog ikke i straffesager eller sager vedrørende særligt udsatte eller sårbare personer.

* Afskaf forbud mod honorardeling med ikke-advokater.

* Afskaf forbud mod resultatbaserede prisaftaler, dog ikke i straffesager.

* Alle kunder modtager tilbud i fast 'standardskabelon' før en aftale indgås.

* Advokatfirmaerne skal oplyse priser på henholdsvis ydelser til standardpris og timepriser på egen hjemmeside.

* Øget konkurrence om statens køb af juridisk bistand.

* Øget konkurrence om kommuners og regioners indkøb af juridisk bistand

* Etablering af brancheneutral autorisationsordning for kuratorer.

* Faste kuratorpaneler skal udpeges jævnligt på baggrund af konkurrence mellem ansøgerne, og tildeling af konkursboer uden aktiver skal ske efter transparente tildelingskriterier.

* Arbejdsgruppe om styrket konkurrence samt mere forudsigelighed, gennemsigtighed og effektivitet i behandlingen af større konkursboer med aktiver.

* Konkurrencen om bobestyrerboer skal styrkes.

Kilder: Konkurrencerådet.