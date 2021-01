FAKTA: Politikere skifter parti i begge sider af salen

Læs om nogle af de senere års mest markante partihop her.

Fredag har De Radikales Ida Auken meddelt, at hun skifter til Socialdemokratiet.

Politikere har ret til at skifte mening og parti, og den ret gør nogle af dem indimellem brug af.

* Den 25. januar 2021 meddelte folketingsmedlem Jens Rohde sin afgang fra De Radikale på Facebook. Inden da havde han været medlem af Venstre, som han forlod til fordel for De Radikale i 2015. Jens Rohde er nu løsgænger, som det kaldes, når man som folketingsmedlem ikke er tilknyttet et bestemt parti.

* I marts 2020 meldte Rasmus Nordqvist sig ud af Alternativet, og godt en måned senere meldte han sig hos SF.

* Marcus Knuth, som sidder på en række ordførerskaber hos De Konservative, skiftede i 2019 til partiet fra Venstre, som han havde siddet i Folketinget for siden 2015.

* Den tidligere kulturminister Uffe Elbæk meldte sig efter 15 år som medlem af De Radikale ud i 2013 og blev løsgænger. Senere samme år stiftede han Alternativet sammen med Josephine Fock.

* I 2013 og 2014 skiftede en gruppe unge SF'ere partiet ud. En af dem var Jesper Petersen, som på nuværende tidspunkt er politisk ordfører for Socialdemokratiet. Også Mattias Tesfaye, der var næstformand i SF, hoppede til Socialdemokratiet, hvor han i dag er udlændinge- og integrationsminister.

* I 2008 meldte Simon Emil Ammitzbøll-Bille sig ud af De Radikale og blev løsgænger i Folketinget. Senere stiftede han partiet Borgerligt Centrum, som blev lagt sammen med Liberal Alliance. I november 2019 meldte Ammitzbøll-Bille sig ud af Liberal Alliance og stiftede partiet Fremad, som blev nedlagt et år senere.

* I 2007 skiftede Karen Jespersen til Venstre. Inden da havde hun i en længere periode fra 1990 til 2004 været medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, hvor hun beklædte poster som socialminister og indenrigsminister.

* Naser Khader, som blandt andet er rets- og udenrigsordfører for De Konservative, blev i 2001 valgt til Folketinget for De Radikale og frem til stiftelsen af Ny Alliance i 2007. Han blev løsgænger i 2009 og var det et par måneder, inden han meldte sig ind hos De Konservative.

* I 2008 skiftede nuværende børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil fra Enhedslisten til Socialdemokratiet.

Kilder: DR, Ritzau.