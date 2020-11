FAKTA: Politiet ville sælge 83 skydevåben til mistænkte

* Dansk politi sagde ja til et tilbud om at deltage i og videreføre efterforskningen.

* Tiltalen drejer sig dels om levering af 20 skydevåben i juli 2019 til en adresse i Vamdrup, hvor en rumænsk mand havde lejet en lejlighed gennem Airbnb.

* Og dels om køb af yderligere 63 våben, hvoraf 25 skulle afhentes af et serbisk ægtepar på rasteplads Ejer Bavnehøj ved Skanderborg i november samme år.

* Alle fem tiltalte har bopæl i Sverige. To mænd anklages for at være bagmænd.

* Retten i Horsens skal blandt andet tage stilling til, om politiet begik ulovligheder ved at lokke de fem til at begå lovovertrædelser, som de ellers ikke ville have begået. Dommen ventes midt i december.

Kilde: Anklageskrift og oplysninger fra retsmøde.