FAKTA: Politiet var i hælene på mistænkt i spionsag

En 40-årig mand med norsk statsborgerskab og iransk baggrund er tiltalt for at have arbejdet for en iransk efterretningstjeneste i Danmark - og for at have medvirket i planlægningen af et attentat.

Læs her om sagens forløb:

* 28. september 2018 blev tusindvis af trafikanter på Sjælland og Fyn berørt af en omfattende politiaktion. Politiets Efterretningstjeneste (PET) frygtede, at et attentat mod en eksiliraner i Ringsted var nært forestående.

* I dagene forinden havde PET fulgt i hælene på en norsk-iransk mand, der var indkvarteret på et hotel i Ringsted. Han blev flere gange set omkring eksiliranerens hjem, hvor han tog billeder og optog video.

* Eksiliranerens hjem var "teknisk overvåget" af PET - altså overvåget med kameraer døgnet rundt. Som ledende medlem af bevægelsen ASMLA kunne han være særligt udsat. Han havde selv bedt om politibeskyttelse.

* ASMLA kæmper for arabisk selvstændighed i Ahwaz-regionen i Iran og betragtes af Iran som værende en terrororganisation. I henholdsvis 2015 og 2018 blev to medlemmer af organisationen likvideret i Holland.

* PET ransagede den norsk-iranske mands bil og hotelværelse i Ringsted i dagene 25. til 27. september 2018 og fandt blandt andet et kamera med billeder af eksiliranerens hjem.

* Den store aktion 28. september førte dog ikke til anholdelse af manden. Aktionen havde fokus på en sort Volvo - og begyndte med en jagt på denne. Men Volvo'en viste sig intet at have med sagen at gøre.

* 21. oktober blev den nu 40-årige norsk-iranske mand anholdt i lufthavnen ved Göteborg, da han landede med et fly fra Iran. Han blev varetægtsfængslet og hurtigt overført til Danmark.

* 30. oktober fortalte PET offentligheden om operationen.

* 8. januar 2019 stod Danmarks ambassadør i Teheran i spidsen for en delegation af repræsentanter for flere europæiske lande. De protesterede imod det iranske styres drab og forsøg på drab på eksiliranere i udlandet.

* 4. februar 2020 blev eksiliraneren og to andre fra bevægelsen ASMLA varetægtsfængslet. De sigtes for at have spioneret for Saudi-Arabien i Danmark. Desuden sigtes de for offentligt at hylde terror.

Samtidig kom det frem, at en føringsofficer fra Iran var blevet varetægtsfængslet in absentia - altså uden at være til stede. Han er sigtet for at have spioneret for en iransk efterretningstjeneste og for at deltage i planlægningen af drabet på eksiliraneren i Ringsted.

* 1. maj indledte Retten i Roskilde straffesagen mod den norsk-iranske mand. Han nægter sig skyldig. Dommen ventes til juni.

Kilder: Anklagemyndigheden, Ritzau.