FAKTA: Politiaftalen kommer et år for sent

Men på grund af problemer i politiet og i anklagemyndigheden besluttede regeringen at udskyde forhandlingerne om en ny, flerårig aftale for politiet.

Et nyt politiforlig skulle have været på plads allerede sidste år.

Tirsdag er et bredt flertal på Christiansborg blevet enig om en aftale. Her er, hvad du skal vide om en politiaftale:

* Hvad er et politiforlig?

Folketinget forhandler hvert fjerde år et politiforlig, som er en politisk aftale. Aftalen sætter rammerne for arbejdet i politi og anklagemyndighed.

Det seneste politiforlig blev indgået i 2015 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative.

* Hvorfor blev det udskudt?

Det nuværende politiforlig skulle løbe fra 2016 til 2019. I september 2019 besluttede justitsminister Nick Hækkerup (S) dog at udskyde forhandlingerne til efteråret 2020, så den nye aftale kommer til at løbe fra 2021.

Forklaringen lød, at der ganske enkelt var for store udfordringer i politiet og hos anklagemyndigheden. Derfor var der brug for mere tid.

Inden udskydelsen var det kommet frem i Berlingske, at flere end 47.000 straffesager havde ventet over et halvt år på at komme for retten.

Desuden havde politiet ifølge DR 800.000 overarbejdstimer efter terrorangrebene mod Krudttønden og synagogen i København i 2015.

Kilder: DR og Berlingske