FAKTA: Politi slår efterforskning af drabssager sammen

Sagen minder så meget om to andre drab på Sjælland, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og Midt- og Vestsjællands Politi har nedsat en særlig gruppe til at efterforske alle tre drab.

Tirsdag fortalte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at en person, der blev fundet død i et udbrændt hus i Vemmelev, blev dræbt før huset brændte.

Læs om drabene her:

* Klokken 07.14 den 14. februar slår en kvinde alarm, da hun ser, at huset på Færgevej 4 i Gundestrup i Odsherred står i flammer. Ilden havde godt fat i huset, da politi og brandvæsen når frem.

Da røgdykkere trænger ind i huset, finder de den 65-årige Finn Steensen Ørsdahl liggende død. Retsmedicinere kunne efterfølgende fastslå, at han var blevet udsat for vold inden sin død, og at han formentlig var død, da branden brød ud.

Tekniske undersøgelser viste desuden, at branden var påsat.

Den 65-årige blev sidst set 13. februar, da han vendte hjem fra en tur til Holbæk.

Politiet har betegnet drabet som "brutalt og koldblodigt", men har ikke villet komme nærmere ind på, hvad offeret blev udsat for eller et muligt motiv til forbrydelsen. Der gik dog rygter i lokalområdet om, at Finn Ørsdahl lå inde med mange penge.

* Tidligt om morgenen den 21. april - påskedag - bliver politi og brand kaldt til en voldsom brand i et hus på Kalundborgvej i Ruds Vedby på Vestsjælland.

Huset udbrændte, og politiet frygtede, at dets beboer, den 68-årige Kiehn Georg Andersen, der var møntsamler og handlede med antikviteter, var omkommet i branden.

Men man kunne ikke finde hans lig. En større eftersøgning med brug af droner, dykkere og hunde blev iværksat. Torsdag den 25. april blev liget af Kiehn Georg Andersen fundet i en sø i Blæsinge Grusgrav.

Ifølge politiet blev Kiehn Georg Andersen dræbt på et tidspunkt mellem lørdag den 21. april om eftermiddagen og søndag den 22. april om morgen.

Politiet har ikke oplyst, hvordan han blev dræbt, og vil ikke oplyse noget om et muligt motiv.

* Klokken 09.25 søndag den 16. juni slår en forbipasserende alarm, da der er brand i et hus på Slagelse Landevej i Vemmelev mellem Slagelse og Korsør.

Huset er overtændt, da brandvæsnet når frem, og senere på dagen finder man en død person i huset.

I huset bor en 80-årig mand, men tirsdag er den afdøde endnu ikke identificeret med sikkerhed.

Til gengæld har retsmedicinerne fastslået, at han blev dræbt, inden branden brød ud.

Politiet havde tilsyneladende hurtigt en mistanke om, at der var noget mistænkeligt ved branden. I hvert fald rykkede politiets efterforskere helt usædvanligt ud, mens brandfolkene stadig kæmpede for at slukke ilden.

Politiet vil endnu ikke sige noget om, hvordan offeret blev dræbt, ligesom man heller ikke kan sige noget om et muligt motiv til drabet.

Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.