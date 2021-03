FAKTA: Pirateri plager handelsskibe i Guineabugten

Danmark er en aktiv søfartsnation og har flere gange siden 2008, hvor truslen for alvor tog til, haft skibe og overvågningsfly indsat mod pirateri i Afrika.

Cirka 40 procent af alle rapporterede piratangreb på verdensplan sker i dag i Guineabugten i sydvest for Afrika.

Regeringen agter at sende en dansk fregat til Guineabugten for at bekæmpe pirateri.

Læs mere her:

* I årevis har Danmark forsøgt at få bugt med piratproblemet i Guineabugten, hvor mellem 30-40 danske skibe dagligt sejler. Danmark transporterer gods for næsten ti milliarder kroner til regionen.

* 13. januar 2021 blev "Mærsk Cardiff" forsøgt angrebet syd for Nigeria. I slutningen af 2020 var "Mærsk Cadiz" og "Torm Alexandra" udsat for lignende forsøg. Det er alle danske skibe, som sejler under Singapores flag.

* Danmark har tidligere bidraget med op mod 56 millioner kroner til området. Det går primært til opbygning af lokale sikkerhedsstyrker, overvågning af farvand samt at efterforske mod og retsforfølge pirater.

* Danmark har udsendt en forbindelsesofficer til området og udpeget den danske ambassadør i Holland, Jens-Otto Herskind, som særlig repræsentant.

* Forsvarets indsats er derfor i første omgang primært rettet mod kapacitetsopbygning af lokale sikkerhedsstyrker.

* Til november skal en dansk fregat slutte sig til den indsats. Den vil have mellem 160 og 175 soldater med herunder en særlig indsatsstyrke og en helikopter.

* Størstedelen af verdens piratangreb finder sted i farvandene ud fra Nigeria, Ghana, Togo, Benin og Cameroun.

* Mere end 95 procent af alle kidnapninger til søs skete sidste år i Guineabugten.

* I alt blev der registreret 130 kidnapninger, som er det højeste antal, International Maritime Bureau nogensinde har set i området. Det er en stigning fra 121 i 2019 og 78 i 2018 ifølge bureauets tal.

* Herudover kommer en lang række hændelser, hvor skibe er blevet angrebet, og pirater kan have været om bord, men besætningen ikke er blevet kidnappet.

* Forsvarets Efterretningstjeneste skriver i seneste risikovurdering for 2020 blandt andet, at årsagerne til pirateriet ikke forventes at ville ændre sig foreløbigt.

Kilder: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og International Maritime Bureau.