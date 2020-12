FAKTA: Pfizer-vaccine er over 90 procent virksom

Vaccinen, der er lavet i fællesskab mellem medicinalvirksomhederne Pfizer og BioNTech, er den første godkendte vaccine i EU.

Bliv klogere på vaccinen her:

* Pfizer og BioNTechs vaccine mod covid-19 har vist sig at give beskyttelse mod covid-19 i 94 procent af tilfældene. Det vil sige en sikkerhed på 94 procent.

* Vaccinen, der kaldes Comirnaty eller mindre mundret BNT162b2, skal tages i to doser med tre ugers mellemrum. Den forventes at give fuld effekt en uge efter, at den anden dosis er taget.

* EU betaler 15,50 euro per dosis svarende til cirka 115,50 kroner ifølge et lækket dokument.

* Vaccinen skal opbevares ved minus 70 grader og er kun holdbar i fem dage i køleskabet.

* Den blev først testet på 43.000 mennesker i en såkaldt fase-3-undersøgelse.

* Det tager normalt fem til ti år at udvikle et lægemiddel. Når vaccinen er blevet udviklet og godkendt hurtigere, skyldes det blandt andet, at der er investeret store summer i udviklingen, og at forsøgene er blevet vurderet løbende i stedet for til sidst.

* Samtidig er det en betinget godkendelse, der er givet. Den kan gives, inden der er langtidsdata for midlet. Det betyder også, at der endnu ikke er fuld viden om langtidsbivirkninger. Ligesom det er usikkert, hvor længe effekten af vaccinen vil vare.

* Det er dog ikke ualmindeligt, at vacciner forårsager mildere bivirkninger.

* I USA er der rapporteret nogle få allergiske reaktioner.

* I Storbritannien fik sundhedspersonale med alvorlig allergi i begyndelsen af december bivirkninger, efter at de havde fået vaccinen. Efterfølgende frarådede den britiske lægemiddelstyrelse borgere med alvorlig allergi at lade sig vaccinere med vaccinen fra Pfizer og BioNTech.

* Vaccinen er allerede godkendt i USA, Canada og Storbritannien, hvor hundredtusindvis allerede har fået vaccinen.

* Den blev godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) mandag 21. december.

* Danmark har sikret sig adgang til vacciner, der kan vaccinere minimum 1,5 millioner mennesker. Yderligere 2,6 millioner doser vil blive leveret.

Kilder: Sundhedsstyrelsen, NTB, BBC, AFP, AP og Reuters.