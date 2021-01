FAKTA: Partifælle meldte Messerschmidt for identitetstyveri

Bagmandspolitiet har igen udskudt tidspunktet for en afgørelse af, om der skal rejses tiltale mod tidligere EU-parlamentariker og nuværende folketingsmedlem Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti.

* Sagen drejer sig om Meld og Feld. Meld var en delvist EU-støttet politisk alliance, der inkluderede DF. Meld står for "Movement for a Europe of Liberties and Democracy". Meld blev lukket i 2015. Feld er navnet på den tilhørende fond.