FAKTA: Partier udvider værn mod cybertrusler

Parterne er enige om, at man under og mellem valgkampe:

Folketingets partier og række opstillingsberettigede udvider en aftale mod cybertrusler for at dæmme op for hacking og misinformation.

* I fortrolighed holder hinanden informeret om hacking og læk.

* Søger at undgå at dele materiale fra bots og selv afstår fra at bruge bots til at sprede politisk materiale.

* Medvirker til at skabe transparens og identitet i debatterne ved at afstå fra at organisere anonyme platforme på sociale medier og ved at undgå at fremsætte anonyme kommentarer i disse fora.

* I fortrolighed holder hinanden informeret om væsentlige, faktuelt forkerte oplysninger, som er fremkommet i debatten.

* Afstår fra at bruge og videreformidle misinformation fra udenlandske påvirkningskampagner.

* I fortrolighed holder hinanden informeret om "troldeangreb" eller mistanke herom.

Kilder: Folketinget.