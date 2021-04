FAKTA: Partier i Grønland ønsker mere selvstændighed men ikke nu

Syv partier er repræsenteret i parlamentet, Inatsisartut, der har 31 medlemmer. Ifølge avisen Sermitsiaq har det socialdemokratiske regeringsparti Siumut (10 mandater) i sit program op til valget 6. april understreget, at det primære mål er et selvstændigt Grønland.

* Siumut går til valg på øget selvstændighed og mener, at arbejdet for hjemtagelse af ansvarsområder til Grønland skal gøres hurtigere, men har dog ikke givet et bud på, hvornår det skal ske.

* Også det lille parti Nunatta Qitornai (1 mandat), der sammen med Siumut udgør den nuværende mindretalsregering, er for selvstændighed. En tidsplan skal være klar næste år, og senest i 2025 skal Grønland stemme om en forfatning, lyder det. Det første trin går ud på at hjemtage de 32 sagsområder, der stadig ligger hos staten, det vil sige Danmark, efter at Grønlands Selvstyre blev en realitet i 2009.

* Partiet Naleraq (3 mandater) ser det som et naturligt næste skridt, at Grønland bliver en selvstændig nation på lige fod med andre lande i verden.

* Atassut (2 mandater), som er et borgerligt parti, mener, at tanker om selvstændighed gør befolkningen svag, og at det er vigtigst at arbejde for det enkelte menneskes ve og vel, før arbejdet med selvstændighed kan komme i gang.

* Samarbejdspartiet (1 mandat) har i valgkampen slået fast, at det hellere vil arbejde for at løse landets problemer, og at status som selvstændighed i sig selv ikke er en løsning på problemerne.

* Det store oppositionsparti Inuit Ataqatigiit (8 mandater), der tilhører venstrefløjen, går ind for selvstændighed. Men partiet undlader at nævne selvstændighed i sit valgprogram. Ifølge formand Múte Bourup Egede skal der styr på landets økonomi og udvikling, før det diskuteres, hvornår Grønland kan blive selvstændig.

* Det liberale parti Demokraatit/Demokraterne (6 mandater) vil arbejde for et økonomisk selvstændigt land og folk. Det skal dog ikke være på bekostning af befolkningens ve og vel, hedder det.

Kilder: Sermitsiaq.gl, knr.gl, ina.gl.