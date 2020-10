FAKTA: Parlamentarisk organ hædrer nordisk kultur

Rådet uddeler derfor hvert år fem priser for at øge interessen for de nordiske landes litteratur, sprog, film og musik.

Læs mere om Nordisk Råd og dets priser her:

* Nordisk Råd er et parlamentarisk organ for det officielle nordiske samarbejde. Rådet blev grundlagt 16. marts 1952.

* Nordisk Råd har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Norge, Sverige, Island, Finland, Færøerne, Grønland og Åland.

* Danmark har 20 medlemmer, hvoraf to er repræsentanter fra Færøerne og Grønland.

* Rådet uddeler årligt fem priser:

Litteraturprisen er blevet uddelt siden 1962 og gives til en roman, et drama, en digt-, novelle- eller essaysamling, som lever op til høje litterære og kunstneriske krav.

Filmprisen blev permanent i 2005 og gives til en kunstnerisk vigtig og nordisk produceret spillefilm.

Miljøprisen gives til en organisation, virksomhed eller person, som har formået at integrere respekten for miljøet i sit arbejde eller på anden vis har gjort en ekstraordinær indsats for miljøet.

Musikprisen fokuserer på skabelse og udøvelse af musik på et højt kunstnerisk niveau.

Børne- og ungdomslitteraturprisen blev uddelt for første gang i 2013 og er resultatet af de nordiske kulturministres mangeårige ønske om at styrke børne- og ungdomslitteraturen i Norden.

* De fem priskomitéer vælger de nominerede og prismodtageren.

* Med hver af de fem priser følger 350.000 kroner og statuetten Nordlys.

Kilde: Nordisk Råd.