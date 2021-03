FAKTA: Pandemi uden dødsfald i Grønland

Til og med 30. marts er der registreret 31 smittetilfælde og ingen dødsfald.

Her er en række andre fakta om øen:

* BEFOLKNING: 1. januar 2021 boede der 56.421 mennesker i Grønland. Gennemsnitsalderen er 35,4 år mod 41,1 i Danmark. I 2020 var 16.780 personer, som er født i Grønland, bosiddende i Danmark.

* GEOGRAFI: Grønland er verdens største ø. Arealet er 2.175.600 kvadratkilometer. Det gør øen større end følgende lande tilsammen: Frankrig, Tyskland, Spanien, Storbritannien, Italien, Grækenland, Schweiz og Belgien.

* INDLANDSIS: Cirka 80 procent af Grønland ligger permanent under is. På det tykkeste sted er isen 3,5 kilometer.

* TIDSZONE: Grønland er fire timer efter Central European Time. Når klokken er 16 i Danmark, er den 12 i Grønland.

* STYREFORM: Grønland fik hjemmestyre 1. maj 1979 inden for rammerne af det dansk-færøsk-grønlandske rigsfællesskab. Hjemmestyret blev 21. juni 2009 erstattet af Grønlands Selvstyre. Det betyder, at Grønland selv kan beslutte at overtage en række ansvarsområder. Af hensyn til rigsfællesskabet dog ikke områder som statsforvaltning, statsborgerskab, Højesteret, udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt valuta- og pengepolitik.

* ØKONOMI: I år har Danmark sendt et bloktilskud på 3,9 milliarder kroner til den grønlandske landskasse. Desuden får Grønland ydelser fra Danmark, der løber op i cirka 1,2 milliarder kroner. Det er fra de sagsområder, som endnu ikke er hjemtaget. De omkring 5 milliarder kroner svarer til halvdelen af Grønlands bruttonationalprodukt.

* POLITIK: Selvstyret består af Inatsisartut (parlamentet), som er den folkevalgte, lovgivende forsamling med 31 medlemmer, og af Naalakkersuisut (regeringen), der er den udøvende magt. Grønland har desuden to pladser i det danske Folketing. Nuværende regeringschef er Kim Kielsen fra det socialdemokratiske parti Siumut.

Kilder: Landslægeembedet i Grønland, knr.gl., sermitsiaq.gl, greenland-travel.dk, stat.gl., ina.gl og naalakkersuisut.gl.