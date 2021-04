FAKTA: Pandaer i Zoo tilhører Kina - det samme gør mulige unger

Pandaerne i Københavns Zoo har en chance om året for at parre sig.

I år er anden gang, de forsøger sig.

Her kan du læse mere om de to kinesiske pandaer:

* De to pandaer er en han ved navn Xing Er og en hun med navnet Mao Sun.

* Pandaerne kom til Danmark 4. april 2019 fra Chengdu Panda Base i Kina efter flere års forberedelser.

* De er udlejet til Danmark i 15 år. Pandaerne tilhører stadig Kina, ligesom eventuelle unger gør det.

* Pandaerne bor i Zoologisk Have København i et pandaanlæg tegnet af arkitekten Bjarke Ingels. Anlægget kostede 160 millioner kroner at opføre.

* Prisen for at leje pandaerne er en million amerikanske dollar om året i 15 år. Dertil kommer omkostninger til drift og pasning af pandaerne.

* Idéen om at sende et pandapar til Danmark opstod i 2010 hos den daværende leder af det danske konsulat i Chongqing i Kina, Hans Halskov.

* Samme år mødtes ledelsen af Zoologisk Have i København for første gang med ledelsen af Chengdu Panda Base i Kina for at drøfte idéen.

* Først i april 2014 blev det under et dansk erhvervsfremstød i Kina afsløret, at Kina ville udleje to pandaer til Danmark.

Kilder: Zoologisk Have, Ritzau.