FAKTA: Paludan tiltalt for overtrædelse af racismeparagraf

Rasmus Paludan, der er partileder for Stram Kurs, er i denne uge ved Retten i Næstved tiltalt for i alt 14 overtrædelser af loven.

Læs mere om paragraffen her:

* Paragraf 266b foreskriver, at "den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse", hvorved en gruppe "trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelige", kan blive dømt herefter.

* Straffen kan ligge fra bøde og op til to års fængsel.

* Straffen kan dog blive skærpet, hvis udtalelsen har "karakter af propagandavirksomhed".

* Det er ikke første gang, at Rasmus Paludan er for retten tiltalt for overtrædelse af paragraf 266b.

* I juli 2019 stadfæstede Østre Landsret en dom fra Retten i Glostrup, hvor Paludan i april 2019 blev idømt 14 dages betinget fængsel.

* Det skete på baggrund af en video, hvor han var kommet med nedværdigende og forhånende udtalelser om sorte i Sydafrika.

Kilder: Danske Love og Ritzau.