FAKTA: På halvandet år var 1025 børn og unge for kriminævn

* 90 procent af sagerne i nævnet drejer sig om personfarlig kriminalitet. Langt de fleste handler om vold, men der har også været tilfælde af røveri, våben og narko.

* Knap en fjerdedel af de godt 1000 børn og unge var anbragt forud for mødet i Ungdomskriminalitetsnævnet.

* I løbet af 2019 blev størstedelen af sagerne i nævnet behandlet inden for fristen eller mellem en og syv dage efter fristen.

* Billedet ændrede sig i 2020, hvor hovedparten af sagerne er behandlet otte dage eller mere efter fristen. Årsagerne er blandt andet en underbemanding i nævnet og situationen med coronanedlukning.

* De fleste møder i nævnet varer mellem 30 minutter og to timer. På møderne deltager typisk mellem 10 og 12 personer - både fagpersoner, den unge og eksempelvis forældre eller værger.

* I 75 procent af sagerne er der truffet afgørelse om et forbedringsforløb. Det indebærer oftest mellem én og tre foranstaltninger.

* I en tredjedel af sagerne vedrørende et forbedringsforløb, er der truffet afgørelse om anbringelse. I 78 procent af tilfældene var barnet eller den unge anbragt i forvejen.

* I ganske få tilfælde er truffet afgørelse om en straksreaktion.

* I cirka en fjerdedel af sagerne er der truffet afgørelse om ikke at iværksætte hverken et forbedringsforløb eller en straksreaktion.

* Det er typisk, når barnet eller den unge ikke vurderes at være i mistrivsel eller i risiko for at begå kriminalitet. Det kan også være, at det anses for unødvendigt, hvis barnet eller den unge i forvejen modtager en omfattende social indsats.

Kilde: Rapporten "Nævnsmødet - En delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet"