FAKTA: På Læsø er der ikke længere en praktiserende læge

De største fald i antallet af praktiserende læger er i Region Nordjylland og Region Sjælland.

* Region Nordjylland: Antallet af praktiserende læger er faldet med 15,2 procent til 285 læger.

* Region Sjælland: Antallet af praktiserende læger er faldet med 13,9 procent i perioden til 435 læger.

* Region Midtjylland: Antallet af praktiserende læger er faldet med 4,4 procent til 798 læger.

* Region Syddanmark: Her er antallet faldet med 4,3 procent til 775 læger

* Region Hovedstaden: Antallet er faldet med 5,4 procent til 1033 læger.

* For hele landet giver det et fald på 7,0 procent til 3326 læger.

* De største procentvise fald er blandt andet i Jammerbugt, Lolland, Lemvig og Læsø. For de to førstnævnte er antallet faldet med 50 procent, mens der for Lemvig er tale om et fald på 61,5 procent. På Læsø er der ikke længere nogen praktiserende læger.

* Går man tilbage til 2007, er det procentvise fald højere for alle regioner på nær Region Syddanmark.

Kilder: Praktiserende Lægers Organisation.