FAKTA: Over 880.000 har fået første stik med coronavaccine

I alt har 449.419 personer - svarende til 7,7 procent - modtaget begge stik med en coronavaccine.

Her kan du se, hvordan vaccinationerne fordeler sig regionalt. I parentes er angivet, hvor stor en andel af indbyggerne i regionen der er tale om:

* Region Hovedstaden: 277.927 personer har påbegyndt vaccination (15,0 procent).

Færdigvaccinerede: 132.044 (7,1).

* Region Midtjylland: 194.657 (14,6).

Færdigvaccinerede: 102.499 (7,7).

* Region Nordjylland: 90.624 (15,4).

Færdigvaccinerede: 48.875 (8,3).

* Region Sjælland: 140.219 (16,7).

Færdigvaccinerede: 65.789 (7,8).

* Region Syddanmark: 179.948 (14,7).

Færdigvaccinerede: 100.212 (8,2).

I øjeblikket bliver vacciner kun tilbudt til personer over 16 år. SSI opgør alligevel andelen af vaccinerede i forhold til hele befolkningen, fordi man ønsker at vurdere, hvor tæt man er på flokimmunitet. Desuden forventes vacciner på et tidspunkt også at blive tilbudt til yngre aldersgrupper.

Opgørelsen medregner kun de vaccinerede borgere, som stadig er i live og har bopæl i Danmark.

Statens Serum Institut kan ikke oplyse antallet af borgere, der har påbegyndt vaccination og siden er afgået ved døden.

Bemærk, at antallet af personer, der har fået første stik, også omfatter dem, der har færdiggjort vaccinationen.

Statens Serum Institut gør opmærksom på, at der kan være en forsinkelse i registreringen af de givne vacciner.

Kilde: Statens Serum Institut.