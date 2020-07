FAKTA: Over 70 danske forskningsprojekter undersøger corona

57 sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter er ifølge Berlingske godkendt, og 16 projekter er på Lægemiddelstyrelsens liste over godkendte lægemiddelforsøg.

En kvart milliard kroner er siden coronakrisens begyndelse i Danmark blevet uddelt til over 70 forskellige forskningsprojekter, der alle beskæftiger sig med coronavirusset.

Den kvarte milliard kroner er en blanding af midler fra offentlige kasser samt erhvervsdrivende fonde.

Her følger en række eksempler på godkendte sundhedsvidenskabelige projekters overordnede formål:

* At etablere og validere en test til at måle antistofniveauet mod coronavirus.

* At teste effekten af kontinuerlig, trådløs overvågning på indlagte Covid-19-patienter.

* At undersøge om aroniabær-ekstrakt kan reducere antal dage med feber og mildne symptomer hos patienter med Covid-19.

* At opnå ny viden om Covid-19, der kan give en bedre forståelse af sygdommen.

* At undersøge forekomst af Covid-19 blandt fødende på Nordsjællands Hospital samt betydningen af dette for mor og barn.

* At undersøge om skader, der ses på hjertet og lungerne, efter en Covid-19-infektion er permanente.

* At undersøge for antistoffer for Covid-19 hos danske og svenske akut-Falck-medarbejdere.

* At undersøge mængden af neurologiske og psykiatriske komplikationer under og efter en Covid-19-infektion.

Kilde: National Videnskabsetisk Komité.