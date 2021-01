FAKTA: Over 50.000 har startet vaccination mod coronavirus

51.512 personer har fået det første stik med vaccinen mod coronavirus. Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut, hvor der er talt op indtil klokken 04.30 tirsdag morgen.

Det svarer til, at 0,88 procent af befolkningen har påbegyndt vaccinationen, hvor man i alt skal have to stik med ugers mellemrum.