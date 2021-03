FAKTA: Over 100 afhøres om indgreb mod demonstranter

* Politiet udførte "klart ulovlige" indgreb mod demonstranter ved to besøg i 2012 og 2013, har kommissionen fastslået i sin første beretning. Desuden fik Folketinget "urigtige, vildledende eller ufyldestgørende" oplysninger fra politiet.

Tibetkommissionen er ved at undersøge håndteringen af officielle kinesiske besøg siden 1995.

* Kommissionen blev nedsat på ny i 2018, da blandt andre pensionerede politifolk stod frem og sagde, at man i flere år tilbage i tiden havde forsøgt at skjule kritiske demonstranter for gæsterne fra Kina.

* I den første undersøgelse blev der gennemført flere end 70 afhøringer. I anden omgang er flere end 100 indkaldt. Det er især embedsmænd fra Udenrigsministeriet og politifolk, men også tidligere statsministre og udenrigsministre får spørgsmål.

* Kommissionen består af landsdommer Tuk Bagger, professor, dr.jur. Michael Hansen Jensen og advokat Ole Spiermann.

Kilde: Tibetkommissionen.