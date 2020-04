FAKTA: Opholdsforbud tillader fortsat gå- og løbeture

Blandt andet er der indført et midlertidigt opholdsforbud i et område ved havnefronten på Islands Brygge i København.

Lørdag har politiet for første gang indført midlertidigt opholdsforbud flere steder i landet.

Læs her, hvad opholdsforbuddet konkret betyder:

* Opholdsforbuddet betyder, at der ikke må tages ophold i det pågældende område. Derfor må man eksempelvis ikke sætte sig ned.

* Almindelig færden som for eksempel gå- og løbeture, hundeluftning i det område, hvor opholdsforbuddet gælder, er dog fortsat tilladt.

* Hvis forbuddet ikke overholdes, kan politiet udstede en bøde på 2500 kroner med det samme. Det er ikke nødvendigt at give et påbud først.

* Opholdsforbuddene sker, fordi politiet de seneste dage har kunnet konstatere, at der flere steder i landet har været for store og for tætte forsamlinger af mennesker.

* Det strider imod sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde sig på afstand fra andre og særligt undgå større forsamlinger af mennesker.

Kilde: Københavns Politi.