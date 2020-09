FAKTA: Opholdsforbud skal begrænse coronasmitte

Antallet af coronasmittede stiger igen - især i København og omegn - og derfor har Københavns Politi i lighed med sidste weekend indført opholdsforbud i dele af Nørrebroparken i den kommende weekend.

Læs mere om opholdsforbud her:* Forbuddet skal forhindre, at mange samles og risikerer at smitte hinanden med coronavirus. Forbuddet har været indført midlertidigt flere steder under udbruddet med coronavirus.