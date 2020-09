FAKTA: Opholdsforbud skal begrænse coronasmitte

For mange mennesker forsamlet i det populære havneområde Islands Brygge i København fik i foråret politiet til at indføre et opholdsforbud.

Flere fik bøder for at overtræde forbuddet, og nogle af dem har klaget over deres bøder. Mandag afgjorde Københavns Byret, at tre af dem, der har klaget, ikke skal betale deres bøder alligevel.