FAKTA: Opgøret om det stigende EU-budget

Her er en fakta over opgøret om EU-budgettet:

* Danmark ønsker at holde EU's forbrug på 1,00 procent af EU-landenes bruttonationalindkomst (BNI), der er et mål for et lands samlede indkomster. Det ønsker støtter Sverige, Holland og Østrig. Regeringens linje har desuden bred opbakning i Folketinget.

* EU-Kommissionen ønsker dog mulighed for at bruge 1,08 procent af EU-landenes BNI. Dertil kommer en meget stor genopretningsfond på 750 milliarder euro. Hvis EU-Kommissionens forslag vedtages, vil det betyde, at danske skatteydere skal betale flere penge til EU.

* Danmark betaler i gennemsnit knap 20 milliarder kroner om året til EU i perioden fra 2014 til 2020.

* Finansministeriet har fremlagt en beregning, som med forbehold konkluderer, at stigningen i de "gennemsnitlige, årlige danske EU-udgifter" vil blive på 6,7 milliarder kroner, hvis altså EU-Kommissionens forslag følges.

* Beregningen tager dog ikke højde for Danmarks nuværende rabat på én milliard kroner. Den kan Danmark måske beholde. Det har EU-Kommissionen åbnet for.

* Samtidig tager beregningen ikke højde for, at en del af pengene måske ikke bliver udbetalt. Det kan ske, hvis der ganske enkelt ikke er projekter til at modtage pengene.