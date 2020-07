FAKTA: Omtalt plejehjem i Aarhus får fire påbud

Ved et tilsyn med Plejehjemmet Kongsgården i Aarhus 28. maj gennemgik Styrelsen for Patientsikkerhed tre journaler og tre gennemgange af medicin.

Her er der fundet en række fejl og mangler, som nu fører til i alt fire påbud. De tæller påbud om at sikre medbestemmelse, dokumentation, systematiske arbejdsgange og mål for beboerne.

Baggrunden for tilsynet var, at styrelsen 1. marts modtog en bekymret henvendelse fra afdelingen Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Plejehjemmet har været i fokus efter skjulte optagelser afslørede uværdig behandling af en beboer.

Læs påbuddene her:

* Påbud 1: Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Kongsgården at sikre forsvarlig medicinhåndtering fra 21. juli.

* Påbud 2: Kongsgården skal sikre, at der gennemføres systematiske sygeplejefaglige vurderinger for nyvisiterede patienter fra 21. juli - og for samtlige patienter i behandling inden 28. juli.

* Påbud 3: Kongsgården skal sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen, herunder dokumentation af informeret samtykke, fra 21. juli.

* Påbud 4: Plejehjemmet skal sikre implementering af instrukserne for fravalg af livsforlængende behandling og pludselig opstået sygdom eller ulykke fra 21. juli.

* Et påbud er en bestemmelse eller et krav om at opføre sig eller handle på en bestemt måde, ofte med henvisning til en særlig lov eller regel.

Kilder: Styrelsen for Patientsikkerhed, Den Store Danske.