FAKTA: Omstridt oksekødsrapport har skabt rystelser

Aarhus Universitet har i yderligere tre tilfælde været for dårlige til at oplyse, at forskningsrapporter er blevet lavet i samarbejde med private interesser.

Undersøgelsen er startet på bagkant af en omstridt rapport om oksekøds klimapåvirkning, som forskere fra universitetet står bag.

Den er blevet kritiseret fra flere sider, fordi landbrugets interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer, har blandet sig i formidlingen af resultaterne.

Her er en forklaring på, hvad sagen drejer sig om:

* Rapporten om oksekød er lavet af to forskere på DCA på Aarhus Universitet og en forsker på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

* Dagbladet Information har afdækket, at landbrugsorganisationen Landbrug & Fødevarer har haft mulighed for at fremhæve pointer og redigere i rapporten samt en pressemeddelelse.

- Desuden er Danish Crown kommet med rettelser til indhold. Det gælder blandt andet forsidefoto og rapportens titel.

* Blandt rapportens pointer var, at klimabelastningen fra oksekød ikke var højere end belastningen fra en hel gruppe af produkter. Den konklusion er blevet kritiseret for at give et forvrænget billede af oksekøds klimapåvirkning.

* Trods landbrugets indblanding fastholder forskerne de faglige konklusioner i rapporten. Efter forskernes ønske skal konklusionerne derfor bedømmes af uafhængige forskere i udlandet.

* 2. september trak Aarhus Universitet rapporten tilbage.

* 3. september fratrådte institutlederen på Aarhus Universitets Institut for Agroøkologi sin stilling som konsekvens af sagen. Han har helt forladt universitetet.

- Desuden blev det besluttet at gennemgå de seneste fem års forskning.

* 20. september erkendte Landbrug & Fødevarer, at organisationen i to andre rapporter om oksekød har blandet sig for meget i, hvordan resultaterne af forskningen skulle formidles.

* 1. oktober erkendte Danish Crown, at virksomheden burde have stået som medforfatter til rapporten. Det viser en redegørelse fra Kammeradvokaten, som Danish Crown selv har bestilt.

* 4. november offentliggør Aarhus Universitet resultatet af sin egen undersøgelse, hvor fem års forskning er kulegravet. I 55 rapporter har der været samarbejde med eksterne parter.

- I tre tilfælde er der kritisable mangler - herunder manglende deklarering af eksterne samarbejdspartnere og deres rolle - og i 34 tilfælde har der været mindre fejl.