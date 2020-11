FAKTA: Økonomisk indsprøjtning skal polstre Danmark

Finansminister Nicolai Wammen (S) fortæller mandag på et pressemøde, at regeringen har tre initiativer.

Læs mere her:

- Eksport

* Dansk eksport har indtil videre klaret sig godt igennem krisen. Men opblusningen af pandemien skaber usikkerhed om dansk eksport. Derfor foreslår regeringen en stor eksportpakke på yderligere 500 millioner kroner årligt fra 2021-2023.

Regeringen ønsker at udvide adgangen til finansiering for trængte virksomheder og styrke Udenrigsministeriets muligheder for at hjælpe danske virksomheder med at sparke døre ind på nye markeder.

- Omstilling

* Der afsættes to milliarder kroner til vækst i form af to milliarder kroner i 2021 og 2022 til de områder, der er hårdest ramt af krisen.

Det handler blandt andet om omstilling af virksomheder samt omskoling og opkvalificering af lønmodtagerne.

- Håndværkerfradraget

Regeringen vil udvide håndværkerfradraget, også kaldet boligjobordningen. Der er tale om tæt på en tredobling i forhold til i dag, så det bliver muligt at få et større fradrag for serviceydelser end i dag.

Formålet er at støtte serviceerhvervet og fremme private grønne investeringer. Loftet for serviceydelser hæves til 25.000 kroner og loftet for håndværksydelser hæves til 25.000 kroner.

Kilde: Finansministeriet