FAKTA: Økonomisk hjælp til kunstnere med A- og B-indkomst

Regeringen har sammen med et flertal af Folketingets partier landet en aftale om støtte til kunstnere, som både har A- og B-indkomst.

Der er afsat 100.000 kroner til ordningen, der gælder fra 9. marts til og med 8. juni 2020.

Ordningen er et supplement til de øvrige tiltag og hjælpepakker, der er aftalt i forbindelse med udbruddet af coronavirus i Danmark, oplyser Kulturministeriet.

Der er tale om en delaftale for kulturlivet, og det betyder, at partierne forhandler videre.

Læs mere om indholdet i delaftalen her:

* Kunstnere, der forventer et tab under coronakrisen på mindst 30 procent i forhold til den forventede indkomst i perioden, kan få dækket 75 procent af det forventede tab. Dog maksimalt 23.000 per måned.

* Aftalen gælder for kunstnere med A- og B-indkomst og et samlet skattepligtigt overskud fra selvstændig kunstnerisk virksomhed på mellem 100.000 og 800.000 kroner om året.

* Der kan både være tale om støtte for tab af indtægt fra bogsalg, koncerter, foredrag eller forestillinger.

* Indkomstniveauet skal have været gældende i ét ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019.

* Der skal være tale om indkomst og tab fra kunstnerisk virksomhed, før der kan gives kompensation.

* Ordningen kan desuden kun søges af kunstnere, der ikke har modtaget kompensation fra øvrige hjælpepakker.

* På den baggrund ventes ordningen at koste 100 millioner kroner. Det er det beløb, der er afsat.

* Retten til støtte bortfalder dog, og hele beløbet skal betales tilbage, hvis kunstnerens personlige indkomst ved udgangen af 2020 overstiger 800.000 kroner.

* Ordningen gælder fra 9. marts til og med 8. juni 2020 for nuværende.

Kilder: Kulturministeriet.