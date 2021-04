FAKTA: Nyt sogn ramt af nedlukning - få overblikket her

Taastrup Nykirke Sogn i Høje-Taastrup Kommune er det seneste til at blive lukket på grund af for høj smitte.

Der skal over de seneste syv dage have været mindst 20 smittetilfælde i sognet , antallet af smittede per 100.000 indbyggere er over 400, og positivprocenten er over to.

Det var en del af den aftale om genåbning, som faldt på plads natten i sidste uge. Se her, hvilke sogne og kommuner der er ramt af lokal nedlukning.

* Taastrup Nykirke Sogn, Høje-Taastrup Kommune - nedlukket siden 23 april.

* Ølgod, Varde Kommune - nedlukket siden 21. april.

* Avedøre Sogn , Hvidovre Kommune - nedlukket siden 18. april.

* Gellerup Sogn Aarhus Kommune - nedlukket siden 17. april.

* Hvirring Sogn , Hedensted Kommune - nedlukket siden 16. april.

* Ravnsbjerg Sogn , Aarhus Kommune - nedlukket siden 16. april.

* Sankt Pauls Sogn , Københavns Kommune - nedlukket siden 15. april.

* Fredens Sogn, Herning Kommune - nedlukket siden 13. april.

* Hedeager Sogn Herning Kommune - nedlukket - siden 12. april.

Kilde: Statens Serum Institut.

Kilder: