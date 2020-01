FAKTA: Nye tal viser negativ retning for unge med handicap

Det skønnes, at mellem 30.000-35.000 børn og unge modtager hjælp efter serviceloven på grund af et eller flere handicap. Det er denne gruppe, der er blevet undersøgt i redegørelsen. Læs mere her:

Onsdag kom Social- og Indenrigsministeriet med en ny socialpolitisk redegørelse for 2019.

*Hver femte unge på 19-20 år ikke i gang eller færdig med en ungdomsuddannelse. Det samme gælder for 1 ud af 20 af alle unge i samme aldersgruppe.

40 procent af unge på 19-20 år med et handicap er i job eller under uddannelse. For alle unge i aldersgruppen er tallet 82 procent.

*30 procent af de 19-20-årige med handicap er på kontanthjælp. For alle unge i samme aldersgruppe er tallet seks procent.

*Regeringen lagde sidste år op til at skabe nye tiltag for at få flere unge med handicap i uddannelse. Det skete i det såkaldte forståelsespapir, regeringen og dens støttepartier formulerede.

*I finansloven for 2020 er der afsat et udefineret beløb til at lave en evaluering af handicapområdet.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet, Socialpolitisk Redegørelse 2019, Finanslov 2020.