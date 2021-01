FAKTA: Ny vaccine kan opbevares i et køleskab

Her er info om vaccinen:

* Vaccinen er baseret på en anden og mere traditionel teknologi end vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

* Vaccinen er baseret på en ganske almindelig forkølelsesvirus, der i det her tilfælde kommer fra chimpanser.

* Man sætter genet fra coronavirussets spike-protein ind i forkølelsesvirusset. Det bruger man til at transportere genet ind i kroppens egne celler, der så kan lave spike-proteinet selv, og på den måde danner man immunitet.

* Det adskiller sig fra de to andre mRNA-vacciner, der bruger en kopi af et lille stykke arvemasse fra coronavirus til at få kroppen til at producere spike-proteiner.

* AstraZenecas vaccine kan opbevares i et køleskab, mens de to øvrige skal opbevares ved henholdsvis minus 70 grader og minus 20 grader.

* Samtidig er prisen markant lavere med cirka 25 kroner per vaccination mod henholdsvis 165 og 210 kroner for Pfizer/BioNTech og Moderna.

* Danmark har lagt billet ind på at købe 3,8 millioner doser af vaccinen. Det er nok til at vacciner 1,9 millioner personer.

* Den anden dose skal gives mellem 4 og 12 uger efter den første.

* AstraZeneca har fremlagt forskellige tal for, hvor effektfuld vaccinen har været i forsøgsstudier.

* EMA har givet en godkendelse på baggrund af studier, der har vist en effekt på 59,5 procent.

- Det er beregnet ud fra et forsøg med 10.468 forsøgspersoner. 5258 personer fik vaccinen. 5210 personer fik placebo.

- I vaccinegruppen var der 64 personer, som fik symptomer for coronavirus og blev testet positive. I placebogruppen var tallet 158. Det giver en effekt på 59,5 procent ved at holde tallene i de to grupper op mod hinanden.

Her har Pfizer/BioNTech og Modernas vacciner fremvist en effekt på henholdsvis 95 og 94,1 procent, men det kan ikke sammenlignes direkte, da det er forskellige studier på forskellige grupper.

Kilde: AstraZeneca, BBC, Guardian, Københavns Universitet, EMA.