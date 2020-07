FAKTA: Ny rapport peger på udfordringer for lgbt-personer

En ny rapport viser, at en stor del af lgbt-personer føler sig ensomme, undgår at færdes visse steder i det offentlige rum og generelt har en frygt for at blive diskrimineret.

Rapporten er udarbejdet af Als Research for ligestillingsminister Mogens Jensen (S). 3571 personer har svaret i perioden november 2019 til juni 2020. Der er desuden foretaget 34 interviews med lgbt-personer.