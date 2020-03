FAKTA: Ny hastelov skal kunne forhindre forsamlinger på over to

Torsdag fremsættes to nye hastelovforslag, som Ritzau har læst, der indeholder fængsel for at stjæle håndsprit, og at forsamlinger på over to personer skal forbydes.

Der ventes at være flertal i Folketinget, men enkelte ting kan stadig blive pillet ud. Læs mere om forslaget her:

* Regeringen vil kunne skærpe den nuværende lov om, at man maksimalt må forsamles ti personer. Det er blevet justeret flere gange. Fremover skal der være mulighed for forbud mod at mere end to personer samles. Det ventes ikke indført foreløbigt, men regeringen vil have mulighed for det.

* Familier, familiesammenkomster, arbejdspladser, begravelser og politiske forsamlinger er undtaget. Regeringen foreslår, at bøden for ikke at overholde forbuddet hæves fra 1500 kroner til 2500 kroner.

* Politiet vil få mulighed for at lukke offentlige områder, hvor der mistanke om, at mange mennesker normalt vil samle sig. Eksempelvis legepladser eller fodboldbaner.

* I dag koster det en forretning 5000 kroner, hvis den trodser forbuddet og holder åbent. Det skal fremover koste mellem 10.000 kroner og 150.000 kroner. Størrelsen afhænger af antallet af medarbejdere. Samt antallet af forseelser.

* Regeringen foreslår at flerdoble straffen for at stjæle håndsprit fra et hospital eller apotek. I dag koster det en bøde, men fremover skal det takseres med ubetinget fængsel på mellem 10 og 30 dage. Støttepartierne er dog skeptiske og kræver en bagatelgrænse.

* Lovforslaget hastebehandles første gang torsdag og ventes anden- og tredjebehandlet tirsdag 31. marts, hvorefter det vil træde i kraft. En hastebehandling af et lovforslag kræver opbakning fra to tredjedele af Folketinget, hvilket der er.

Kilder: Regeringens to hastelovforslag per 26. marts.