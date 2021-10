FAKTA: Ny digital løsning lægger NemID i graven

Når du får besked fra din bank om at skifte NemID ud med det nye MitID, har du 30 dage til at skifte over.

Fra onsdag begynder der at tikke besked om skift fra NemID til MitID ind til danske borgere.

Den nye løsning erstatter NemID, som blev taget i brug i 2010.

Udskiftningen sker, fordi MitID ifølge Digitaliseringsstyrelsen er mere tidssvarende.

Læs mere om den nye digitale løsning her:

* MitID er næste generation af NemID. Det er det id, du skal bruge for at bevise, hvem du er, når du for eksempel logger på netbank, tjekker årsopgørelse eller skal underskrive noget digitalt.

* Du modtager en besked fra din bank, når det er din tur til at få MitID. Beskeden kommer enten i net- eller mobilbank eller med Digital Post. Efterfølgende har du 30 dage til at skifte over.

* MitID indføres fra oktober, men det er først i 2022, at det er fuldt indfaset. I en periode vil du nogle steder blive bedt om at bruge NemID, mens du andre steder vil skulle bruge MitID. Så behold dit nøglekort.

* MitID er først og fremmest en app til smartphone eller tablet. Der findes dog alternativer til dem, der ikke ønsker at bruge telefonen:

Kodeviseren er en lille elektronisk enhed, der viser en engangskode, som man indtaster, når man skal bruge MitID. Den minder om NemIDnøgleviser.

Så er der kodeoplæseren, der især er et alternativ til dem med dårligt syn eller et synshandicap. Den har en stor skærm, hvor koden vises - eller den kan læse koden højt. Høretelefoner kan tilsluttes, så ingen andre kan lytte med.

* MitID-appen er gratis, og det er de første tre MitID-kodevisere og MitID-kodeoplæsere også. Deres batteri holder cirka ti år.

* Har du for eksempel i forbindelse med dit arbejde med særligt følsomme oplysninger at gøre eller har behov for at anvende MitID mange gange i løbet af en dag, kan du tilkøbe en MitID-chip.

Kilde: Digitaliseringsstyrelsen.