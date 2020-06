FAKTA: Ny afgift må ikke gøre det dyrere for virksomheder og borgere

* CO2-beskatning skal ifølge aftalen overordnet ske "under hensyntagen til bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse, et stærkt velfærdssamfund, sammenhængskraften og social balance".

Regeringen har natten til mandag indgået en ny klimaaftale med et flertal af Folketingets partier. Aftalen indeholder en principbeslutning om at indføre en CO2-afgift som del af en skattereform i efteråret.

* Afgiften må ikke føre til, at "borgere og virksomheder samlet betaler mere i skat".

* Samtidig må afgiften ikke samlet set fører til tab af arbejdspladser til udlandet.

* Den understreges desuden i den indlede tekst, at afgiften ikke må ramme socialt skævt. Det kan ske, hvis afgiften er ens for direktøren og den arbejdsløse og der ikke kompenseres via eksempelvis en grøn check.

* På den baggrund skal regeringen nu udarbejde et oplæg til en grøn skattereform og indkalde til forhandlinger i efteråret 2020.

* Selv om et parti har underskrevet klimaaftalen, så har man ikke på forhånd adgang til at være en del af en kommende aftale om grøn beskatning. Dermed har ingen partier altså vetoret over for udformningen af den nye afgift.

Kilder: Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020, Finansministeriet.