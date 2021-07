FAKTA: Nu gælder en negativ coronatest i 96 timer

* Forsamlingsforbuddet indenfor bliver hævet til 250 personer. Hidtil har det været på 100 personer. Fra 1. august afskaffes restriktionerne for at samles indendørs helt.

Læs her, hvilke restriktioner der ophæves:

Som led i den genåbningsaftale, der er indgået af et flertal af Folketingets partier, ophæves en række coronarestriktioner fra torsdag.

* En negativ PCR-test er nu gyldig i 96 timer i stedet for 72 timer. En negativ PCR-test fremgår af coronapasset, der fortsætter med at blive brugt visse steder en rum tid endnu. En lyntest er fortsat kun gyldig i 72 timer. Forventningen er, at coronapasset udfases fra 1. oktober.

* Arealkrav og anbefalinger om afstand for serveringssteder, hvor gæsterne primært sidder ned, fjernes. Hidtil har der måttet være én person per to kvadratmeter, hvis gæsterne primært har siddet ned. Der har ikke været arealkrav ved udendørsservering.

Kilde: Justitsministeriet.