FAKTA: Nu frarådes vi også at rejse til Tyskland og Cypern

Letland betegnes samtidig som et land med høje smittetal, selv om ikke-nødvendige rejser til landet allerede er frarådet på grund af Letlands indrejse-restriktioner for rejsende fra Danmark.

Torsdag har ministeriet besluttet at fraråde ikke-nødvendige rejser til Tyskland og Cypern.

Derudover udvides listen af svenske regioner, hvortil ikke-nødvendige rejser frarådes. Det gælder hermed for 16 af de 21 svenske regioner.

Her er et overblik over, hvor du stadig kan rejse til:

* Der er kun to lande tilbage, der ikke frarådes som rejsemål af Udenrigsministeriet: Grækenland og Norge.

I Norge skal man dog være opmærksom på, at der er et krav om ti dages karantæne, hvis man rejser dertil fra Danmark.

* Udenrigsministeriet gør hver torsdag status på rejsevejledningerne.

* Ministeriet illustrerer sikkerhedsniveauet med fire farver: grøn, gul, orange og rød.

* Orange, som størstedelen af landene på Udenrigsministeriets verdenskort er i øjeblikket, betyder, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes. Enten fordi risici er alvorlige ved at rejse til disse lande, eller fordi de har indrejserestriktioner for rejsende fra Danmark.

* Et af de centrale elementer, som Udenrigsministeriet baserer sine rejsevejledninger på, er antal smittede i et land.

Hvis et land i gennemsnit registrerer flere end 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen i to uger, bliver det farvet orange.

* Tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse, ECDC, viser løbende udviklingen.

Kilder: Udenrigsministeriet, Ritzau.