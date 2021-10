FAKTA: Niels fra Aars skabte diplomatisk krise med Indien

Forholdet har været i dyb krise på grund af danskeren Niels Holck, som Indien i næsten to årtier har ønsket udleveret.

Læs om sagen her:

* I december 1995 var Niels Holck - under dæknavnet Kim Peter Davy - med til at nedkaste flere ton våben i den indiske provins Vestbengal. Våbnene skulle til sekten Ananda Marga i deres kamp mod delstatens styrker.

* Efterfølgende blev Niels Holck og hans samarbejdspartnere tvunget til at lande i Indien, hvor alle undtagen Niels Holck blev idømt livsvarigt fængsel.

* I 1996 lykkes det Niels Holck at flygte til Danmark.

* Efter en lovændring oven på terrorangrebet 11. september blev det muligt for Danmark at udlevere borgere til lande uden for EU. Og siden 2003 har Indien officielt krævet Niels Holck udleveret.

* I 2010 godkendte Justitsministeriet at udlevere Niels Holck til Indien. Han prøvede den afgørelse ved domstolene.

* Her afgjorde både by- og landsret i 2011, at han ikke kunne udleveres på grund for forholdene i indiske fængsler og risikoen for, at han vil blive udsat for tortur.

* Det skabte stor vrede i Indien, hvor han er anset for at være terrorist. Og i august 2011 varslede Indien en boykot af Danmark, når det kom til myndighedssamarbejde.

* Indien gennemførte den boykot og aflyste blandt andet besøg fra ministre i Danmark. Den kolde diplomatiske luft truede i høj grad den danske eksport og mulighed for at drive virksomhed i Indien.

* Skiftende udenrigsministre forsøgte at glatte ud, men Indien fastholdt sin kurs og gjorde det eksempelvis svært for danskere at få visum til landet.

* I 2016 begyndte forholdet at mildnes, og i 2017 kunne en dansk minister besøge landet. Samtidig skrev et indisk medie, at en udlevering af Niels Holck var rykket tættere på.

* I 2018 blev det dansk-indiske samarbejde genstartet. Her kom det samtidigt frem, at Danmark arbejder i et "retligt spor" på at få Niels Holck udleveret.

* I 2019 var daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på besøg i Indien. Samtidigt kunne Politiken skrive, at der foregik hemmelige forhandlinger mellem Danmark og Indien om mulige måder, en udlevering kan ske på.

* I 2020 indgår Danmark og Indien et grønt partnerskab. Og det kommer frem, at der arbejdes på at lave et "safe house" i Indien, hvor Niels Holck vil kunne sidde i varetægt under en retssag.

* I 2021 skal statsminister Mette Frederiksen (S) på det første statsbesøg i hovedstaden New Delhi siden balladen. Inderne har dog ikke glemt Niels Holck. På et møde i Danmark i september tog den indiske udenrigsminister af egen drift sagen op.

Kilder: Ritzau, Berlingske, Politiken.