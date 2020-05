FAKTA: Netværk er tiltalt for hvidvask for en halv milliard

Her følger fakta om sagen:

* 17 mænd og tre selskaber er tiltalt i en sag om hæleri (hvidvask) af cirka 530 millioner kroner. Desuden blev statskassen snydt for omkring 297 millioner kroner i A-skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag, hævdes det.

* Netværket udgjorde en kriminel servicevirksomhed, lyder påstanden. Kunder var op til 1000 firmaer. De havde udført sort arbejde inden for rengøring, nedrivning og transport. Og de havde brug for fakturaer.

* I 12 såkaldte skraldeselskaber, heriblandt Angel's Manpower og Soendergren Enterprise, blev der fremstillet mere end 5000 fakturaer. Efter betaling fik firmaerne beløbene retur i kontanter minus 15 eller 13 procent, mener anklagerne.

* I en kontorcontainer og på A Hotels i Brøndby blev de fleste kriminelle aktiviteter planlagt og udført, påstås det.

* Politiet indledte efterforskningen i begyndelsen af 2017.

* Undervejs blev der brugt skygning, hemmelige ransagninger af computere, aflytning og andre metoder. Anholdelserne skete 10. oktober 2017. Fem af de 17 mænd har været varetægtsfængslet lige siden.

* Værdier for 88 millioner kroner er beslaglagt. Heriblandt en Mercedes-Benz, diamantringe, guldbarrer fra en bankboks i Frankfurt og friværdier af ejendomme og ejerlejligheder i Albertslund, Dragør, Frederiksværk, Helsinge, Helsingør, København, Nakskov, Rødby, Stege og andre steder.

* Tre brødre er blandt de anklagede. Familiens base var en villa i Dragør. To af brødrene samt to andre mænd anklages for at udgøre kernen i netværket. Den ene bror har drevet hotel på Vesterbro og i Brøndby.

Kilder: anklageskrift, retsmøder.