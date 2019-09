FAKTA: Narko kostede sidste år 252 danskere livet

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort antallet af narkorelaterede dødsfald for 2018 og et nyt skøn over stofbrugere i Danmark.

* Dødsfaldene skyldes primært blandingsmisbrug. Der påvises således fire- fem stoffer blandt dem, der dør.

* Sundhedsstyrelsen har lavet et skøn over antallet af stofbrugere i Danmark.

* Det viser, at der skønnes at være 50.000 stofbrugere med et højrisikoforbrug af illegale stoffer, som ikke er hash.

* Heraf skønnes 30.000 at have et højrisikoforbrug af centralstimulerende stoffer som amfetamin, kokain og ecstasy.

* 20.000 skønnes at have et højrisikoforbrug af heroin eller andre såkaldte opioider. Cirka 7000 af dem er i behandling for deres afhængighed.

* Højrisikoforbrug er defineret ud fra, at personer har et vedvarende forbrug af stoffer, som har medført fysiske, psykiske og/eller sociale skader.

* Derudover skønner Sundhedsstyrelsen, at cirka 32.000 personer har et højrisikoforbrug af hash.

* Højrisikoforbruget af hash er beregnet for sig selv, da brugen af hash ikke i samme omfang dukker op i sygdoms- og behandlingsregistre som de øvrige illegale stoffer.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.