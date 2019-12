FAKTA: Næsten 20 retsmøder i terrorsag

Læs her om sagen:

* Første retsmøde for nævninger, dommere, tiltalte, forsvarere, anklagere samt de bevogtende politifolk fandt sted 16. september.

* I alt var der ifølge anklagemyndighedens påstand tale om 47 indkøb i forretninger og i internetbutikker.

* To af de tiltalte - Fady Atef Mohammad, der har undervist på et erhvervsakademi, og Coskun Simsir, der har været cykelhandler - er blevet fundet skyldig i over 30 indkøb. De er frifundet for at have medvirket til et blodigt angreb på Ain Issa-basen I Syrien ved at have leveret kameraer, som blev brugt til rekognoscering.

* Umut Olgun, den tredje mand i sagen, har været Uber-chauffør. Han var tiltalt for syv leverancer og er kendt skyldig i alle forhold. Umut Olgun er tyrkisk statsborger og udvises.

Kilder: Retsmøder.