FAKTA: Når unge bliver til drabsmænd

Her kan du få et overblik:

* En 22-årig mand mister i 2017 livet, da han bliver stukket i hjertet med en kniv i en lejlighed i Brønshøj. En 19-årig mand får i byretten 12 års fængsel for at have ført kniven, men landsretten vælger at ændre dommen til syv års fængsel, hvor han bliver kendt skyldig i vold med døden til følge.

* I 2015 bliver en 77-årig kvinde fra Lemvig kvalt. Det koster en 16-årig dreng en behandlingsdom i byretten, som senere stadfæstes i landsretten.

* I september 2012 bliver den 21-årige Jon Patorra stukket ihjel foran et pizzeria i Vanløse i København. En dengang 16-årig dreng idømmes i byretten syv års fængsel for at have ført kniven.

* I juli 2011 kommer to 13-årige drenge op at slås om en pige på et grønt areal ved Borgmester Andersens Vej i Sønderborg. Slagsmålet ender med, at den ene dreng dræber den anden med en kniv.

* I maj 2007 bliver en 85-årig kvinde voldtaget og dræbt i Aalborg. En 15-årig dreng anholdes i Grønland og bliver efterfølgende idømt otte års fængsel for drab og voldtægt.

Kilder: Ritzau, Skive Folkeblad, Ekstra Bladet.