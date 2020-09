FAKTA: Myndighederne indfører restriktioner for 18 kommuner

Smittetallet fortsætter med at stige, og i et forsøg på at bremse den indfører myndighederne særlige restriktioner i 18 danske kommuner. Det gælder Odense Kommune og 17 københavnske kommuner.

Her er et overblik over de skærpede restriktioner:

* Forsamlingsforbuddet skærpes. Det betyder, at forbuddet på 100 personer sænkes til 50 personer.