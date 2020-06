FAKTA: Myndigheder rådgav om nedlukning - det er uvist hvilke

Statsminister Mette Frederiksen (S) skal tirsdag i samråd om, hvilke myndigheder der rådgav hende om den store nedlukning.

Jyllands-Posten har efterfølgende afdækket, at det ikke var Sundhedsstyrelsen, der kom med en så vidtgående anbefaling.

Men hvilke konkrete myndigheder, Mette Frederiksen så henviste til, har regeringen ikke svaret på.

Hos både oppositionen og regeringens støttepartier mener man, at forløbet er problematisk og gerne vil have klarhed.

Det er Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance, der har indkaldt til eftermiddagens samråd.

Her er et overblik over, hvad regeringen blandt andet har sagt om nedlukningen:

* På det historiske pressemøde den 11. marts, hvor statsministeren gav besked til danskerne om, at regeringen ville lukke samfundet ned, sagde hun:

- Derfor er myndighedernes anbefaling, at vi lukker ned for al unødvendig aktivitet på de områder i en periode. Vi anlægger et forsigtighedsprincip. Derfor tager myndighederne nu følgende skridt, sagde hun.

* Efterfølgende er det blevet afdækket, at i hvert fald Sundhedsstyrelsen afstod fra at anbefale en stor nedlukning. Mette Frederiksen har ikke svaret på, hvilke myndigheder hun henviste til under pressemødet.

Den 25. maj sagde hun til TV2 News:

- Vi har valgt at organisere os sådan i Danmark, at det er en bred myndighedsgruppe, der har rådgivet os, og helt principielt går jeg ikke ind i, hvilke ord der falder fra hvilke myndigheder. Det er en bred myndighedsgruppe, som på det tidspunkt rådgiver os.

* Også sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har fået spørgsmål om, hvilke myndigheder der har rådgivet regeringen. Den 27. maj sagde han i Folketingssalen:

- Det var en række myndigheder. En så stor beslutning kan ikke baseres på én myndighed. Det var en række, sagde Magnus Heunicke og afviste at komme det nærmere:

- Af principielle grunde vil jeg ikke komme ind på, hvordan regeringens interne beslutningsprocesser er foregået. Men jeg kan sige, at det er en bred kreds af ministerier og myndigheder, der har rådgivet regeringen, lød det.