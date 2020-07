FAKTA: Mundbind anbefales på hjemrejser og inden test

Det har Sundhedsstyrelsen udmeldt, efter at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i juni opdaterede sine anbefalinger til brug af mundbind.

Læs her, hvornår man ifølge Sundhedsstyrelsen bør bruge mundbind:

* Hvis man kommer man hjem fra et højrisikoland, anbefaler styrelsen at bruge mundbind på turen hjem fra eksempelvis lufthavnen til ens bopæl.

* Har man symptomer på coronavirus eller mistanke om at være smittet, anbefaler styrelsen at bruge mundbind, når man er på vej hen for at blive testet.

* Hvis man er pårørende og ikke kan overholde afstandskrav til en person, der er i øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis vedkommende smittes med coronavirus. Det kan eksempelvis være, hvis man skal yde pleje eller omsorg for personen.

* Mundbind er ikke en erstatning for god hygiejne, afstand eller andre forebyggende tiltag. Det skal ifølge styrelsen ses som et supplement.

* Sundhedsstyrelsen mener, at det kan være en god idé at købe mundbind og have dem liggende.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.