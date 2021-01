FAKTA: Modernas vaccine har vist effekt på 94 procent

Tirsdag ankom den første sending vacciner fra det amerikanske selskab Moderna til Danmark.

I første omgang har Statens Serum Institut modtaget 5000 doser. Halvdelen skal bruges i Region Syddanmark, mens den anden halvdel bliver tilbageholdt for at sikre, at der er vacciner nok til andet stik.

Læs mere om vaccinen fra Moderna her:

* Moderna har testet vaccinen i en række studier, hvoraf det afsluttende og klart største havde deltagelse af 30.000 personer. Studiet er udført i USA.

* Moderna forventer, at alle, der bliver vaccineret med medicinalselskabets coronavaccine, opnår immunitet mod virusset i mindst et år.

* 196 af forsøgspersonerne fik symptomer, hvoraf de 185 var personer, som havde fået placebo - snydemedicin - mens kun 11 af tilfældene havde fået vaccinen. På den baggrund vurderes vaccinen at have en effekt på 94,1 procent.

* Moderna forventer i 2021 at levere mellem 600 millioner og en milliard doser af sin vaccine.

* 30 forsøgspersoner fik et alvorligt forløb med coronavirus, men de var alle i placebogruppen. Der var ét dødsfald, også i placebogruppen.

* Vaccinen skal gives i to doser med omkring fire ugers mellemrum. Den skal opbevares ved en temperatur på minus 20 grader.

* Der er oplevet milde eller moderate bivirkninger, som forsvandt eller blev bedre inden for få dage.

* Typiske bivirkninger er smerter og hævelse på injektionsstedet, træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, feber, hævede eller ømme lymfeknuder under armen eller kvalme og opkast.

* Vaccinen er med en pris på cirka 109 kroner per dosis den dyreste blandt de seks vaccineproducenter, som EU - og dermed Danmark - har indgået aftale med. Den billigste har en pris på 13,20 kroner per dosis.

* Modernas vaccine er baseret på rna-teknologi ligesom vaccinen fra Pfizer/BioNTech, der var den første til at blive godkendt i EU.

* De to virksomheder er de første til at lave en vaccine med den teknologi, som eksperter har kaldt banebrydende.

* Rna-vacciner adskiller sig fra traditionelle vacciner, fordi de ikke indeholder levende eller svækket virus, men består af en kopi af en del af coronavirussets arvemateriale.

Vaccinen fungerer groft sagt på den måde, at kroppen vaccinerer sig selv.

* Moderna er et amerikansk biotekselskab, der blev stiftet i 2010. Firmanavnet kunne give anledning til at tro, at det er et svensk selskab, men navnet henviser til den teknologi, selskabet bruger, der hedder messenger-rna.

Kilder: Moderna, Lægemiddelstyrelsen og New York Times.