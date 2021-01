FAKTA: Mobil testkapacitet betyder færre lyntestcentre

Fra 1. februar bliver 60 procent af lyntest-kapaciteten være mobil. Det vil sige, at den kan rykke ud til for eksempel plejecentre og ungdomsuddannelser.

Dermed falder antallet af stationære testcentre. Indtil 1. februar er der 63 testcentre i landet.

Få et overblik over, hvor placeringen af de stationære teststeder kommer til at være i de enkelte regioner fra februar.

* Region Nordjylland: Hobro, Hjørring, Thisted og Aalborg.

* Region Midtjylland: Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro

* Region Sjælland: Roskilde, Køge, Ringsted, Kalundborg, Nykøbing Falster og Næstved

* Region Hovedstaden: Fem steder, der er geografisk spredt, herunder i: Frederikssund, Helsingør, København og Vestegnen (Vallensbæk, Rødovre, Ishøj, Høje-Taastrup, Hvidovre, Glostrup, Brøndby og Albertslund)

* Region Syddanmark: Minimum 5 faste steder, placeret så regionen er geografisk dækket, herunder grænseområdet.

Kilder: Region Midtjylland