FAKTA: Ministerråd koordinerer nordisk regeringssamarbejde

Nordisk Ministerråd har indkaldt til pressemøde onsdag, hvor rod i regnskaberne er på dagsordenen.

Læs mere om ministerrådets opgaver her:

* Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan.

* Nordisk Ministerråd blev dannet i 1971.

* Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige har været medlemmer siden 1971. Derudover har Grønland, Færøerne og Åland opnået udvidet repræsentation og en stærkere position i rådet. Det betyder, at de i praksis har samme repræsentation som de førnævnte lande.

* De nordiske statsministre har det overordnede ansvar for det nordiske samarbejde. Men i praksis er ansvaret for samarbejdet uddelegeret til de nordiske samarbejdsministre (fra Danmark minister for nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen (S), red.) og til Nordisk Samarbejdskomité, som løbende koordinerer det nordiske regeringssamarbejde.

* Formandskabet for rådet varer i et år ad gangen og skifter mellem de fem nordiske lande. I øjeblikket har Finland formandskabet.

* Formandskabslandet udformer et program, der er rettesnor for det nordiske samarbejde det år. Landet leder også møderne.

* Hvert land har én stemme i rådet.

* Ministerrådet består af et eller flere regeringsmedlemmer fra hvert land. Nordisk Ministerråd kan således være sammensat af samarbejdsministrene eller af fagministre eller bestå af en kombination af disse. Repræsentanter for landsstyret på Færøerne og i Grønland samt for Ålands landskabsregering deltager også i ministerrådets arbejde.

* Nordisk Ministerråd skal ikke forveksles med Nordisk Råd.

* Nordisk Råd er det parlamentariske organ for det nordiske samarbejde og blev dannet i 1952. Rådet har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland.

* Medlemmerne af Nordisk Råd sidder i landenes parlamenter og udvælges af de øvrige parlamentarikere. Der afholdes derfor ikke direkte valg til Nordisk Råd.

* Medlemmerne af Nordisk Råd samles to gange årligt, hvor de tager beslutninger om forhold, som de ønsker, at de nordiske regeringer skal finde løsninger på.

Kilder: Nordisk Ministerråd, Nordisk Råd.